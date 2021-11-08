Второй упавший в кипяток рабочий умер в новосибирской больнице

Еще один пострадавший от падения в яму с кипятком умер в областной больнице в Новосибирске. В реанимации под наблюдением врачей остается третий рабочий, сообщили в пресс-службе больницы.

Вторым умершим стал слесарь, работавший в лицее. Он вместе с двумя сотрудниками энергетической компании проверял тепловой узел. Теперь в больнице остался только один пострадавший энергетик.

Факт смерти второго пострадавшего учли сотрудники Следственного комитета, которые назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщили в ведомстве.

Напомним, первый рабочий, получивший обширные ожоги тела, умер 2 ноября. Днем 1 ноября трое рабочих проверяли тепловой узел в подвале лицея, когда под ними провалилась плита перекрытия. Все трое оказались в яме с кипятком, который собрался под перекрытием. Пострадавшие доставлены в больницу с ожогами 50-80% тела. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 08.11.21

В Индии солдат застрелил четверых сослуживцев. / Охотник целился в лося, а попал в товарища. / Сибиряк расстрелял из травмата таксиста и скрылся. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»