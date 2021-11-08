На птицефабрике в Сибири обнаружили нелегальное производство алкоголя

В Новосибирской области обнаружили цех по розливу контрафактного алкоголя на территории бывшей птицефабрики. Об этом сообщает помощник главы МВД Ирина Волк.

Подпольный алкозавод располагался у поселка Советский. На предприятии работали 16 мигрантов. На складе было больше 300 тысяч стеклянных бутылок и 900 тысяч крышек к ним.

Всего полицейские изъяли 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в том числе 900 канистр с сырьем и более 60 тысяч заполненных бутылок с этикетками водки, коньяка и виски известных российских и международных брендов.

«На алкоголь были нанесены федеральные специальные марки с явными признаками подделки. Предварительно установлено, что фальсификат сбывали на территории Новосибирской области», – рассказала Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 327.1 УК РФ «Изготовление и сбыт поддельных акцизных марок». Шестерых работников привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Организаторов нелегального производства ищут.

Новосибирск, Зоя Осколкова

Новосибирск. Другие новости 08.11.21

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