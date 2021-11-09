Суд заменил ректору «Шанинки» домашний арест на СИЗО

Московский городской суд отменил решение о домашнем аресте ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева и перевел его в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда. Таким, образом суд удовлетворил требование прокуратуры.

«Суд апелляционной инстанции изменил постановление районного суда, домашний арест изменен на заключение под стражу сроком до 7 декабря 2021 года», – говорится в сообщении. Напомним, Тверской райсуд столицы отправил Зуева под домашний арест 13 октября, приняв во внимание проблемы ректора со здоровьем. Однако прокуратура обжаловала это решение. Через несколько дней состояние Зуева резко ухудшилось. Его госпитализировали и прооперировали. Ректор перенес операцию на сердце.

Защита Зуева уже заявила, что обжалует решение Мосгорсуда, назвав его «безосновательным и немотивированным», передает ТАСС.

Ректор «Шанинки» был задержан 12 октября по подозрению в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Зуев вину не признает.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере, ранее были задержаны бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова и исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Тверским районным судом города Москвы задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.21

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