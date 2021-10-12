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Вторник, 12 октября 2021, 17:31 мск

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Громкое дело: в Москве задержан ректор вуза, подозреваемый в крупном хищении

Сегодня в Москве задержан ректор ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергей Зуев. Как сообщила пресс-служба МВД России, руководитель вуза допрошен в качестве подозреваемого в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Как предполагается, в ближайшее время следователь обратится в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

В МВД уточнили, что в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения путем мошенничества денежных средств в особо крупном размере, ранее были задержаны бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова и исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова. Им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Тверским районным судом города Москвы задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

Москва, Светлана Антонова

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