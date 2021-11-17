У проректора РАНХиГС и финансового директора вуза проведены обыски

В домах проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС) Владимира Федотова и финансового директора вуза Александра Ефремова прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следственные действия связаны с делом экс-замминистра просвещения Марины Раковой и ректора «Шанинки» Сергея Зуева, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По его сведениям, Федотов и Ефремов проходят свидетелями по делу Раковой. Другие подробности не сообщаются.

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова является фигуранткой дела о многомиллионном хищении средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», выделенных на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». По делу также проходят бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин, исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев. Все они арестованы. Никто из фигурантов вину не признает.

Москва, Наталья Петрова

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