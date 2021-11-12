Данные купивших QR-коды москвичей слили в интернет

На теневых сайтах появились данные россиян, купивших фейковые справки о вакцинации от коронавируса и сданных ПЦР-тестах. Сведения о 500 тыс. жителях Москвы и области сняты с ресурсов по продаже поддельных документов и выставлены на продажу, пишет «Коммерсантъ».

В базе данных находятся паспортные данные граждан, номера телефонов, адреса и данные ОМС. Один из продавцов готов передать тысячу строк данных за 120 долларов, то есть около 8,5 тыс. рублей. Специалисты подсчитали, что данные об одном человеке обойдется покупателю в 30-40 рублей.

По мнению экспертов, сведения собраны с сайтов, которые были созданы для продажи поддельных справок. Шантаж и был одной из целей создания подобны ресурсов. Владельцы баз данных могут требовать деньги с россиян за анонимность в связи с уголовной ответственностью за покупку поддельных документов.

Предметом торга также могут быть услуги по удалению сведений из сети или проверке наличия собственных данных в базе. Специалисты предупредили о новой схеме мошенничества, когда гражданам начнут звонить и предлагать за деньги закрыть фейковое дело о покупке QR-кода.

Напомним, Роскомнадзор с марта по начало ноября 2021 года заблокировал или удалил 4 117 ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фальшивыми QR-кодами.

Накануне в Хабаровске задержали шесть человек за покупку поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Горожане платили за справки должностным лицам, а в прививочном кабинете вакцину уничтожали вместо того, чтобы сделать прививку.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.11.21

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