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Вторник, 16 ноября 2021, 11:23 мск

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Наркодилеры маскировали закладки под собачьи экскременты

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае задержали наркодилеров, которые придумали хитрый способ маскировки для закладок с запрещенными веществами. Об этом сообщает МВД.Медиа.

Подозрительных молодых людей полицейские обнаружили в лесу возле Железногорска. При виде стражей порядка один из них попытался сбежать. В ходе допроса задержанные пояснили, что хотели положить в тайники наркотики, чтобы затем продать их через интернет.

«Местные жители 2001 и 2002 г. р. были доставлены в отдел полиции. В ходе личного досмотра было изъято 19 упаковок, в которых, согласно результатам экспертизы, находилось наркотическое средство общей массой порядка 45,5 грамма», – говорится в сообщении.

Кроме того, в тайниках было найдено 14 подготовленных к продаже упаковок с наркотиками. «Установлено, что злоумышленникам пришлось освоить технику лепки из глины и пластилина, чтобы маскировать закладки под собачьи экскременты», – рассказали в полиции.

Подозреваемых отправили под арест.

Красноярск, Зоя Осколкова

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