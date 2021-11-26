В Волгограде впервые возбудили дело за покупку QR-кода

Полиция Волгограда впервые возбудила уголовное дело за покупку и использование фейкового QR-кода. Подозреваемой стала 36-летняя местная жительница, рассказали в региональном главке МВД.

По версии следствия, в начале ноября женщина купила поддельный сертификат о прививке от коронавируса. Она использовала его QR-код для посещения общественных мест в обход антиковидных мер. Факт подделки выявили во время сверки с данными поликлиники. Оказалось, что в указанный в документе период в прививочном кабинете не было именно этого препарата.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ – приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного документа, освобождающего от обязанностей», – пояснили в МВД.

Женщине грозит лишение свободы на год. полиция устанавливает все обстоятельства преступления.

Напомним, главный врач участковой больницы на Сахалине попался на массовой продаже поддельных сертификатов с QR-кодом. Он за плату вносил в базу паспортные данные, но прививку не делал, а уничтожал препарат. Документы от него получили порядка 50 человек.

В Курганской области более 100 человек купили поддельные прививочные сертификаты для обхода карантинных мер. В отношении продавца возбудили уголовное дело против работницы поликлиники и двух ее подельников за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ (ст. 274.1 УК РФ).

Волгоград, Наталья Рязанова

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