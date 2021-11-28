Число пострадавших в ЧП на шахте «Листвяжная» выросло до 76 человек

Уже 76 человек обратились за медицинской помощью после ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная». Четверо находятся в тяжелом состоянии, 12 долечиваются на дому, рассказали в пресс-службе правительства Кемеровской области.

«На 12 часов 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. Четверо в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней степени тяжести и 46 – в удовлетворительном. 12 человек наблюдаются амбулаторно», – говорится в сообщении.

Пострадавших также обеспечили помощью клинических психологов и психотерапевтов.

Ранее врачи поделились прогнозами выписки 29 ноября девятерых пострадавших из Кузбасской больницы скорой помощи. Там находятся 13 пациентов после ЧП, еще 40 человек проходят лечение в Кузбасский центр охраны здоровья шахтеров. Десять пострадавших доставлены в Новокузнецкий филиал Кузбасского кардиодиспансера, один – в Прокопьевскую горбольницу.

Накануне горноспасатели подняли на поверхность тела еще пяти погибших. Вечером поиски приостановили из-за скопления довитого газа в шахте. До этого погибшими числился 51 человек.

Напомним, 25 ноября из шахты повалил дым, предположительно из-за взрыва газо-метановой смеси. По факту гибели шахтеров и пяти спасателей возбуждены уголовные дела о нарушении правил безопасности и халатности. Пятерых обвиняемых взяли под стражу.

Кемерово, Наталья Рязанова

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