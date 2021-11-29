Прокуратура нашла почти 450 нарушений на шахтах Кузбасса

Прокурорские работники проверили 31 шахту в Кемеровской области и выявили 449 нарушений. По ним возбуждено почти две сотни административных дел, рассказали в Генпрокуратуре РФ.

Проверки продолжались с 26 по 29 ноября с участием специалистов ГИТ, МЧС, Ростехнадзора и Госпожнадзора. По итогам прокуратура возбудила 180 административных дел, внесла 19 представлений и один протест. В двух случаях объявлены предостережения.

Больше всего нарушений было в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Системы позиционирования горнорабочих и транспорта оказались устаревшими, доставка людей на участки отсутствовала, схемы выработки не соответствовали действительности, на многих участках не хватало людей. Кроме того, рабочим не выдавали спецодежду и средства индивидуальной защиты, их режим труда и отдыха нарушался. Руководство шахты не проводило инструктажи по технике безопасности и оценку условий труда.

В сфере пожарной безопасности нарушением стали необорудованные пути эвакуации рабочих и нарисованные «на глаз» планы эвакуации. Кроме того, проверяющие нашли неисправную электропроводку и другие нарушения.

Поводом для проверок стало ЧП на шахте «Листвяжная», где более 50 человек погибли в результате взрыва. Среди погибших были пятеро горноспасателей. В больницах находятся 76 пострадавших, многие – с отравлением угарным газом.

29 ноября собственник «Листвяжной» начал выплаты семьям погибших в результате аварии. Родные погибших получат единовременно по два миллиона рублей, каждый член семьи лично получит еще по миллиону.

«Шахта «Листвяжная» начала выполнять свои обязательства по выплатам семьям погибших в аварии. В среднем каждая семья получит более 6 млн рублей», – пояснили в пресс-службе предприятия. Общая сумма выплат превысит 300 млн рублей.

Совладельцы шахты Михаил Федяев и Владимир Гридин также решили оплатить обучение детей погибших рабочих после окончания школы и купить им жилье или улучшить жилищные условия.

Кемерово, Наталья Рязанова

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