ФСБ задержала 85 подпольных оружейников в 21 регионе России

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели операцию в 30 регионах и задержали 85 человек, занимавшихся незаконным оборотом оружия. Они не просто восстанавливали боевые свойства у гражданского оружия, но и участвовали в их сбыте.

Спецоперация проведена в Москве, Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях и других регионах. Задержанные действовали в 21 субъекте России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В подпольных мастерских переделывали оружие и изготовляли боеприпасы. В ходе операции были ликвидированы 17 подобных мест. Силовики изъяли 353 единицы огнестрельного оружия, а также мины, гранаты, патроны, 30 км взрывчатки.

Как сообщал «Новый День», а июле правоохранители задержали 45 нелегальных оружейников в 25 регионах и изъяты 272 единицы оружия, а также 130 кг взрывчатых веществ.

Москва, Наталья Рязанова

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