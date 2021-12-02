Задержанные ФСБ украинские шпионы признались в планах устроить теракт

Федеральная служба безопасности разведывательно-диверсионную ячейку украинских спецслужб на территории России. Все трое задержанных признались, что работали на разведку Украины и готовили теракт.

Игорь и Зиновий Коваль, отец и сын за 10 тыс. долларов согласились собрать данные и сфотографировать автомобильные и железнодорожные мосты, теплоэлектростанции в городах России. На появившейся в сети видеозаписи допроса задержанных Игорь Коваль признался, что прибыл в Россию в качестве агента Службы безопасности Украины. У него в машине нашли короткоствольное и автоматическое оружие, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Третий задержанный, Александр Цилык, оказался агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он пересек российскую границу в сопровождении трех офицеров разведки, которые помогли ему оборудовать схроны. Там Цилык должен был хранить взрывчатку для теракта. Его заданием было взорвать две самодельных бомбы массой в 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Сотрудники ФСБ задержали Цилыка со взрывчаткой, когда он вернулся в Россию с территории Украины. Подозреваемый признался в работе на разведку и рассказал о задании.

Как сообщал «Новый День», в середине октября суд в Крыму приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинца Константина Ширинга. Он был гражданским мужем российской военнослужащей и шпионил в пользу Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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