Спасатели подняли из «Листвяжной» тела еще двух горняков

Горноспасатели подняли из кузбасской шахты «Листвяжная» тела еще двух погибших рабочих. Их предварительно опознали по номерам головных светильников, рассказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
«Сегодня в 12:00 в начали спуск шахту. После проведения разведки на поверхность были подняты два ранее обнаруженные тела шахтеров. По предварительным данным – Кигигечева Ю.С. и Ерлина А.В.», – написал глава региона в Telegram-канале.
Правительство Кузбасса одобрило дополнительные выплаты семьям погибших и пострадавшим при ЧП в шахте. Родным погибших из областного бюджета дополнительно выделят по миллиону рублей, потерпевшим с тяжелым поражением здоровья – по 400 тыс. Тем, чье состояние медики оценили как средней и легкой тяжести, выплатят по 200 тыс. рублей, сообщила пресс-служба регионального кабмина.
Как сообщал «Новый День», 25 ноября на шахте случился взрыв газо-метановой смеси, в результате которого погиб 51 человек. Вместе с горняками жертвами ЧП стали пятеро горноспасателей. Ранее на поверхность подняли 11 тел погибших, обнаружено еще 18 погибших. Пострадали в результате ЧП 95 человек, обратившиеся за медпомощью.
Кемерово, Наталья Рязанова
© 2021, РИА «Новый День»
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