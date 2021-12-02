Сбер: теперь мошенники вынуждают россиян заложить жилье

Мошенники в России запустили новую схему мошенничества, которая грозит россиянам потерей не только денег, но и жилья. Злоумышленники вынуждают людей отдавать в залог квартиры, чтобы выполнить их условия.

Пока новая схема используется не часто, но случаи обмана с ее помощью набирают число.

«Это воздействие на гражданина, чтобы он вместе с кредитом еще и закладывал или продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атак с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартиры», – рассказал глава управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский (цитата по РИА «Новости»).

Напомним, только 0,2% россиян точно знают, какую информацию о своем банковском счете можно передавать другим людям. 54% знают, что нельзя раскрывать номер банковской карты и имя владельца. 7% готовы сообщить код доступа в мобильное приложение.

Москва, Наталья Рязанова

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