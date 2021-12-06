Вирусы у персонала кафе стали причиной массового отравления новосибирцев

Роспотребнадзор выяснил причину массового отравления посетителей «Суши-Хауса» в новосибирском Татарске. Все они пострадали из-за вспышки ротавируса, источником которой стали работники заведения. Специалисты нашли рота- и наровирусы в готовых блюдах и у тех, кто их готовил.

«Источник инфекции – персонал, у которого обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норовирусов. Факторы передачи – это готовая продукция, обсеменная в процессе изготовления сотрудниками», – цитируют представителя ведомства «Известия».

Санитарные нормы в кафе были нарушены, добавили в Роспотребнадзоре.

Как сообщал «Новый День», за короткий срок более 20 жителей Татарска обратились за медицинской помощью после покупки суши и роллов в кафе «Суши-Хаус». Позже число пострадавших выросло до 48 человек, в их числе 19 детей. По факту отравления прокуратура провела проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Татарск, Наталья Рязанова

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