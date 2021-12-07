Под Ярославлем подростка задержали за изготовление взрывчатки

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 16-летнего подростка в Рыбинском районе Ярославской области за изготовление бомбы. Подростку грозит обвинение в изготовлении взрывчатки и хранении боеприпасов.

Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 223.1 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Взрывчатку изъяли. Следователи готовят документы в суд для ареста подростка на время расследования.

По данным ФСБ, подозреваемый – сторонник анархизма и общался с радикально настроенными гражданами в «закрытых» телеграм-каналах. Начитавшись призывов к насильственным действиям, подросток решил сделать бомбу для «резонансных акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки в регионе».

«Из заранее приобретенных химических веществ самостоятельно изготовил взрывчатое вещество, которое впоследствии незаконно хранил по месту проживания», – пояснили в СКР.

Ранее ФСБ России провела операцию в 30 регионах и задержала 85 человек, занимавшихся незаконным оборотом оружия. Они не просто восстанавливали боевые свойства у гражданского оружия, но и участвовали в их сбыте.

Ярославль, Наталья Рязанова

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