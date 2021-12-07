Под Красноярском школьники сожгли гараж учителя ради ролика в TikTok

Красноярские школьники уничтожили чужое имущество на 100 тыс. рублей ради эффектного ролика для TikTok. Они сожгли постройки на дачном участке учителя и сбежали, сообщили в краевом управлении МВД.

Пожар случился в поселке Памяти 13 Борцов. Два 15-летних школьника ради видео облили бензином и подожгли баню и гараж на чужом дачном участке. Они записали ролики на фоне пламени и уже подожгли дачный домик, но на место прибыли вызванные соседями пожарные.

«Дом был вовремя потушен. Сумма материального ущерба составила 100 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела об умышленном уничтожении имущества и покушении на повреждение имущества. Максимальное наказание для этой статьи – лишения свободы на пять лет», – рассказали в полиции.

Подростки сбежали с места пожара, но их личности установили. Хулиганов дома уже навестили участковые.

Увлечение любительскими видео приводит к негативным последствиям по всему миру. Так, 13-летняя американка попала в больницу с ожогами третьей степени, когда пыталась повторить трюк из соцсети TikTok со свечой и спиртом. Девочка перенесла уже три операции по пересадке кожи.

Австралийский школьник решил показать подписчикам в TikTok свою версию задания из сериала «Игра в кальмара». Мальчик попытался расплавить сахар в микроволновке и оказался в больнице с обширными ожогами.

Красноярск, Наталья Рязанова

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