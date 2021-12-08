В Воронеже вторые сутки разыскивают 11-летнюю девочку

Школьница из Железнодорожного района Воронежа ушла в школу утром 7 декабря и не вернулась. Полиция и волонтеры разыскивают ребенка и просят помощи у всех, кто видел девочку.

Объявления опубликованы в местных СМИ и соцсетях. Утром 11-летняя девочка ушла в школу, но на уроках так и не появилась. Она была тепло одета: в черный пуховик, черные сапоги и коричневую шапку.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту исчезновения ребенка. Всех, кому известно где может находиться пропавшая, или кто видел ее, просят сообщить в полицию или волонтерам «Лиза-алерт».

Как сообщал «Новый День», печальной находкой завершились поиски в Кузбассе двух 10-летних школьниц, которые отправились в школу и не вернулись. Тела обеих девочек со следами надругательства нашли в брошенном доме. В насилии над детьми и убийстве признался ранее судимый 41-летний местный житель.

Воронеж, Наталья Рязанова

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