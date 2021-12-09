Ростовчан поймали на предъявлении QR-кодов от утюгов и куриц

Глава управления Роспотребнадзора в Ростовской области Евгений Ковалев призвал охрану торговых центров серьезно отнестись к проверке QR-кодов у населения. Чиновник отметил, что ростовчане часто стараются обмануть систему, предъявляя коды от различных товаров.

«Мы видим формальное отношение охранников и других уполномоченных лиц при проверке у граждан QR-кодов. Неоднократно фиксировали проход граждан по QR-коду, относящемуся к утюгу, стиральной машинке или курице», – цитирует Ковалева «Интерфакс».

Чиновник напомнил, что новые антиковидные меры помогли сдержать рост заболеваемости коронавирусом.

Как сообщал «Новый День», введение системы QR-кодов для посещения торговых центров, заведений общепита и культуры вызвал общественный резонанс. В ряде регионов прошли акции протеста против пропускной системы. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов заявил, что подобные меры нарушают права россиян и превращают страну в электронный концлагерь.

На этом фоне в РАН подсчитали, что каждый пятый россиянин купил QR-код вакцинированного от коронавируса, а на самом деле не болел и не прививался. Вирусолог Сергей Нетесов усомнился в эффективности пропускной системы в связи с быстро возникшим нелегальным рынком сертификатов о вакцинации.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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