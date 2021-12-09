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Четверг, 9 декабря 2021, 12:12 мск

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Следователь вымогал деньги у фигуранта за смягчение приговора

В Кабардино-Балкарии следователя полиции подозревают в вымогательстве. Правоохранитель пообещал за деньги добиться смягчения приговора.

Как сообщает региональное управление СКР, подозреваемым в деле по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» стал следователь ОМВД России по Лескенскому району, который вел расследование о незаконном обороте наркотиков.

«Третьего декабря, не намереваясь выполнить принимаемые на себя обязательства, полицейский сообщил обвиняемому по уголовному делу заведомо ложные сведения о том, что для смягчения приговора суда он должен передать ему денежные средства в размере 680 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Фигурант перевел 49 тысяч рублей знакомой полицейского, а та отправила деньги на карту следователя. При передаче остальной суммы коррупционера задержали сотрудники спецслужб.

В региональном МВД сообщили о начале проведения служебной проверки. «По ее результатам будет решен вопрос о дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел сотрудника и о привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей», – рассказали в ведомстве.

Нальчик, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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