Каждая взятка – 1 млн рублей: СКР расследует дело о коррупции против главы «дочки» «Транснефти»

Глава «дочки» компании «Транснефть» в Нижегородской области стал фигурантом уголовного дела о коррупции. В отношении гендиректора АО «Транснефть – Верхняя Волга» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщается на сайте управления СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый вместе с подчиненными создал организованную группу «для получения взяток от коммерческих организаций, выполняющих подрядные работы по договорам с акционерным обществом». Участники преступной группы получали в виде взяток 5-10% от суммы заключенных контрактов. Каждая взятка составляла около 1 миллиона рублей, говорится в сообщении.

Общая сумма всех взяток, полученных участниками преступной схемы, будет установлена в ходе расследования уголовного дела, отметили в СК РФ.

Руководитель дочернего предприятия «Роснефти» задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

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