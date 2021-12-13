СКР расследует взрыв в Серпухове с 12 пострадавшими

Число раненых подростков после взрыва на территории Введенского Владычнего женского монастыря в Серпухове увеличилось до 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

«Количество пострадавших выросло до 12 человек. Один из них – 15-летний – госпитализирован в тяжелом состоянии», – рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По данным телеграм-канала Mash, у шести пострадавших врачи диагностировали контузию, а у одного – закрытую черепно-мозговую травму. Сильнее других пострадал ученик, опоздавший на молитву – он находился вне здания в момент взрыва. Его в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Информация о нападавшем противоречива. По одним данным, 18-летний бывший воспитанник приходской школы при взрыве потерял ногу и скончался на месте. Другие источники сообщают, что раненого подрывника осмотрели саперы и не нашли других устройств. После этого парня в крайне тяжелом состоянии с осколочным ранением ноги отвезли в больницу.

«По факту происшествия в монастыре возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ). Количество пострадавших уточняется», – рассказали в подмосковном управлении СКР.

На месте работают криминалисты, специалисты прокуратуры и полиции.

Напомним, взрыв на территории монастыря в Серпухове прогремел во время утренней молитвы. Напавший активировал самодельную бомбу у дверей в приходскую школу, где находились воспитанники. Предварительно, мотивом преступления стала личная неприязнь к монахиням и педагогам школы, в которой обучался и сам подрывник.

Серпухов, Наталья Рязанова

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