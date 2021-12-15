Смоленская полиция нашла подпольный склад алкоголя

Полиция Смоленской области раскрыла склад с поддельным алкоголем в деревне Суетово Ярцевского района. Изъятую продукцию оценили в 5,7 млн рублей, сообщили в УМВД по региону.

«Оперуполномоченные задержали владельца склада, когда он разгружал грузовик с очередной партией товара. В результате было изъято около 11 666 литров неизвестной жидкости, расфасованной в канистры», – говорится в сообщении.

Мужчина признался, что купил алкоголь через некий сайт в Интернете. В дальнейшем владелец склада планировал продать товар мелким оптом в магазины. Эксперты оценили стоимость изъятого алкоголя в 5,7 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Мужчине может грозить тюремный срок до пяти лет.

Ранее в Новосибирской области обнаружили цех по розливу контрафактного алкоголя на территории бывшей птицефабрики. Полицейские изъяли 28 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, которую разливали в бутылки с этикетками водки, коньяка и виски известных российских и международных брендов.

Смоленск, Наталья Рязанова

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