В Ингушетии задержали двух подростков, готовивших теракты

В Ингушетии двое 17-летних подростков арестованы по подозрению в подготовке серии терактов. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Согласно версии следствия, в августе 2021 года подозреваемые купили компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами, которое хотели использовать для подрыва административных зданий Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Ингушетии и отдельного батальона ППС отдела полиции в городе Сунжа.

Подростки входили в запрещенную в России международную террористическую группировку «Исламское государство».

Совершить подрывы они не успели, поскольку были задержаны правоохранительными органами. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (Приготовление к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору), говорится в сообщении. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Подозреваемые по решению суда заключены под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Магас, Наталья Петрова

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