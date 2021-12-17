МЧС: россияне гибнут при пожарах чаще людей в других странах

В России в пожарах погибает больше людей, чем в других странах, заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян. Доля погибших составляет 5,8 человека на 100 тыс. населения.

«В России каждую минуту возникает новый пожар, каждый час один человек погибает и один человек получает травмы. Это выше, чем в странах постсоветского пространства, а также выше, чем в развитых странах, например США и Германии», – пояснил Александр Чуприян в интервью РБК.

Он отметил, что чаще всего горят здания, которые не проверяют на соблюдение пожарной безопасности. Такая ситуация складывается из-за границ полномочий, установленных существующим законодательством.

«91% пожаров происходит в неподнадзорной МЧС среде: жилой сектор, транспорт, неэксплуатируемые объекты. 76% пожаров происходит в жилом секторе, при этом на данных пожарах погибает 97-98% граждан», – добавил врио главы МЧС.

Здания, для которых контроль разрешен, проверяют с разной частотой. Каждому объекту присваивают уровень риска от нулевого до шестого. Владельцы зданий с нулевым риском не часто видят проверяющих, а объекты с высоким уровнем проверяют по два раза в год.

«Цифровизация помогает нам строить «умный надзор». Теперь мы сможем больше знать, что там происходит, эта информация будет содержаться в электронной декларации», – сказал чиновник.

Как сообщал «Новый День», в пригороде Челябинска три человека погибли в пожаре в многоквартирном жилом доме. Спасатели успели спустить с третьего этажа спустили восемь человек, включая двух детей.

Брюссель, Наталья Рязанова

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