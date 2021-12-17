В Москве стоматолог умер после нападения пациента

Получивший ножевое ранение стоматолог скончался в больнице Москвы несмотря на усилия врачей. Следователи намерены переквалифицировать действия подозреваемого в нападении пациента.

О смерти 41-летнего пострадавшего сообщила столичная прокуратура в своем телеграм-канале. В ранее возбужденном о покушении на убийство уголовном деле изменять статью обвинения, заявила представитель московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«В связи со смертью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы следователями на ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», – цитируют ее «Известия».

Напомним, нападение случилось 13 декабря в частной клинике в столичном Южном Медведково. Мурад Оганесян решил, что врач недостаточно хорошо лечил ему зубы, и ударил его ножом в живот. Подозреваемого задержали, а врача доставили в больницу.

Москва, Наталья Рязанова

© 2021, РИА «Новый День»