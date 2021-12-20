Житель Курска провалился в вырытую коммунальщиками яму на авто

Житель Курска на своем автомобиле ВАЗ-2110 провалился в огромную яму, выкопанную коммунальщиками на дороге. Водитель остался жив, прохожие помогли ему выбраться на поверхность.

Инцидент случился на улице Павлова. Мужчина подтвердил, что видел знак о ремонтных работах, но не успел свернуть, потому что его подрезали на дороге. При падении машина перевернулась на крышу. Водитель сумел выбрать из машины, из ямы его вытянули прохожие.

«Как выбрался из салона, не помню. Повреждений, вроде, нет, только шок», – рассказал он телеканалу РЕН-ТВ.

Чтобы поднять машину, пришлось вызывать спецтехнику – кран.

Как сообщал «Новый День», в Миассе Челябинской области автомобиль влетел в яму, оставленную коммунальщиками. Натянутая по периметру лента сильно провисла, и водитель не заметил предупреждение.

Курск, Наталья Рязанова

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