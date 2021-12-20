Под Вологдой ликвидировали самую большую нарколабораторию за 30 лет

Полиция раскрыла подпольную лабораторию по производству запрещенных веществ в Вологодской области. Это самое крупное производство наркотиков, обнаруженное за 30 лет, рассказали в УМВД по региону.

Злоумышленники устроились в заброшенной деревне в 100 км от областного центра. Полицейские нашли в одном из домов около 15 кг мефедрона, более трех тонн сырья и специальное оборудование.

Задерживать подозреваемых приехали бойцы спецотряда «Гром». Они передали следователям двух мужчин.

«Фигуранты использовали методы конспирации: передвигались на автомобилях, принадлежащих иным лицам, использовали банковские карты, оформленные на другие имена», – пояснила представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Суд арестовал фигурантов, теперь полиция устанавливает все обстоятельства преступления.

Ранее полиция раскрыла подпольную лабораторию по изготовлению наркотиков под Владимиром. Задержаны шесть подозреваемых, изъято более 700 кг наркотиков и три тонны прекурсоров для их изготовления.

Вологда, Наталья Рязанова

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