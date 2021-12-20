Капустный салат стал источником отравления 117 человек в Туве

Роспотребнадзор нашел золотистый стафилококк в капустном салате и у работника пищеблока «Тувинского кадетского корпуса». По предварительным данным, эта бактерия ответственна за отравление 116 воспитанников школы-интерната и одного педагога.
«Патогенный стафилококк обнаружен и у работников пищеблока, и у детей, также было выявлено готовое блюдо инфицированное, это салат капустный с яблоками», – рассказала руководитель регионального управления ведомства Людмила Салчак во время аппаратного совещания в республиканском правительстве.
Администрация школы-интерната и бизнесмен, оказывающий услуги питания, последние два года 10 раз наказывались за нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Общая сумма штрафов превысила 300 тыс. рублей.
«Несмотря на эти и другие надзорные меры, выводов с принятием соответствующих мер не сделано. Чтобы избежать подобных случаев впредь, в организациях закрытого типа необходимо предусмотреть штатные единицы для работников пищеблока и медицинских работников», – заявила Салчак.
Прокуратура не нашла у ИП, предоставлявшего кадетам питание, ветеринарных документов на продукты питания животноводства. Зато обнаружила несколько нарушений при заключении контрактов с целью ухода от конкурсных процедур.
По данным республиканского Минздрава, днем 20 декабря из больницы выписали 57 кадетов. Остальные пострадавшие остаются под наблюдением врачей.
Напомним, 13 декабря 22 ученика школы-интерната пожаловались на симптомы отравления. 16 декабря уже 116 кадетов были срочно госпитализированы в инфекционное отделение. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление.
Кызыл, Наталья Рязанова
© 2021, РИА «Новый День»
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