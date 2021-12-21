В Ачинске полиция нашла часть украденных кассиром у банка денег

Полиция нашли более двух миллионов рублей из суммы в 22,5 млн рублей, похищенных из офиса банка в Ачинске Красноярского края. Подозреваемые сделали тайники в своем гараже и у родственников.

«Из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей», – рассказала представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские также забрали иномарку подозреваемых, чтобы обеспечить возмещение ущерба банку, если остальную сумму не найдут. Расследование продолжается.

Напомним, 7 декабря офис банка в Ачинске заявил о хищении 15 млн рублей, 49 500 долларов и 49 200 евро. Руководство заподозрило кассира, что подтвердилось записями камер видеонаблюдения. Мать подозреваемой заявила, что ее дочь пропала.

Вскоре женщина уговорила дочь сдаться, но кассир пришла в полицию без денег. Она настаивала, что ее шантажом заставили совершить кражу неизвестные, которых она не смогла описать. Полиция задержала мужа подозреваемой, который увлекается азартными играми. Суд арестовал обои супругов на два месяца.

Ачинск, Наталья Рязанова

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