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Среда, 22 декабря 2021, 10:40 мск

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В Иране 22 человека пострадали при аварии в метро

В столице Ирана поезд метро сошел с рельсов. По предварительным данным, пострадали 22 человека.

Как сообщают местные СМИ, инцидент зарегистрирован в районе станции Читгар, что на северо-западе Тегерана. Есть информация, что там произошло столкновение двух составов, в результате один из них сошел с рельсов.

По данным экстренных служб, 22 человек получили ранения, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Большинство пассажиров смогли самостоятельно покинуть вагоны.

О причинах произошедшего пока не сообщается.

Тегеран, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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