Лавров раскритиковал двойные стандарты в деле рейса MH17

Суд и прокуратура принимают на веру утверждения США и Украины по делу крушения малайзийского «Боинга» рейса MH17. Но подсудимым отказывают в приобщении доказательств их невиновности, открыто отступая от принципа беспристрастности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так, следствие приняло как данность, что переговоры диспетчеров и данные украинских и американских спутников подтверждают версию обвинения. Но сами в суде не оглашали и не истребовали.

«Никто не просит американцев показать данные со спутников, которые, как они заявили, неопровержимо доказывают правоту следствия. Можно продолжать перечень таких несуразиц, откровенных нарушений принципов беспристрастности, заметания под ковер очевидных фактов», – сказал Лавров в беседе с телеканалом RT.

Министр напомнил, что родственникам отказали в иске к Киеву, который во время боевых действий в 2014 году не закрыл небо над Донецком. Но США официально запретили своим компаниям летать над зоной российских военных учений.

«Вот эти двойные стандарты, ими просто кишит вся эта история, как и многие другие истории, связанные с выработкой подходов Запада к тем или иным событиям международной жизни», – подвел итог глава российского МИДа.

Лавров назвал неприемлемой попытку представить это дело не уголовной, а государственной проблемой. Обвинение и следователи продолжают настаивать, что Россия руководила подсудимыми в момент выстрела по пассажирскому лайнеру.

Обвинение потребовало пожизненное заключение для всех подсудимых. Выступление стороны защиты будет заслушано в марте 2022 года, до тех пор слушание приостановлено.

Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Самолет совершал рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, на его борту находились 298 человек из 10 государств. Все они погибли, а власти потребовали расследовать причины падения лайнера.

Обвинение выстроило версию, по которой россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко привезли из России зенитно-ракетный комплекс «Бук» и из него сбили лайнер. Международные следователи и прокуратура Нидерландов неоднократно обвиняли Россию в причастности к катастрофе. Москва категорически отрицает этот момент.

Москва, Наталья Рязанова

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