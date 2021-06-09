Лавров обвинил США в сокрытии доказательств по делу рейса MH17

Власти США утаивают факты по делу о крушении малазийского Boeing рейса MH17, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Штаты скрывают важные спутниковые снимки не только от общественности, но и от суда.

По словам Лаврова, у Вашингтона есть сделанные со спутника снимки, которые могли бы стать доказательством в деле. Но запросы суда остались без ответа, и судьи решили вести процесс по имеющимся фактам.

«Нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, и для суда вопрос закрыт. Колоссальной важности факты утаиваются», – сказал министр на международном форуме «Примаковские чтения». Трансляция велась в соцсети МИДа.

Напомним, Окружной суд Гааги запланировал несколько блоков слушаний и предполагает, что приговор будет вынесен в 2022 году. Фигурантами дела стали россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. По версии следствия, они виновны в том, что рейс из Амстердама в Куала-Лумпур был сбит над Украиной и все 298 человек на борту погибли.

Европейский суд по правам человека также рассматривает связанный с крушением иск Нидерландов к России. Москву считают виновной в инциденте несмотря на отрицание причастности.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.06.21

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