Пьяный водитель сбил двух школьниц под Воронежем. Одну – насмерть

В Воронежской области сбившему двух школьниц водителю грозит срок до трех лет в колонии за смертельное ДТП. Уголовное дело в отношении него передано в суд.

ДТП случилось вечером 7 августа в селе Рогачевка Новоусманского района. Пьяный водитель сбил двух девочек 14 и 17 лет, которые шли по обочине. Старшая школьница умерла от травм, повреждение второй девочки оценили как легкий вред здоровью. Установлено, что водитель был лишен водительских прав.

Следственный комитет обвинили 49-летнего водителя в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, лицом в состоянии опьянения.

«Завершено расследование уголовного дела. Утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд», – сообщили в СКР.

Как сообщал «Новый День», два подростка и двухлетняя девочка оказались в больнице в результате ДТП в селе Красноярского края. Виновником аварии стал пьяный мужчина, который никогда не получал водительские права.

Воронеж, Наталья Рязанова

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