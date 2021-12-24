В Ивановской области семья с ребенком насмерть отравилась угарным газом

Семья из трех человек погибла от отравления угарным газом в частном доме в Кинешме Ивановской области. Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку.

О гибели 37-летней женщины, 38-летнего мужчины и 15-летней девочки узнали утром 24 декабря. Специалисты не нашли следов насильственной смерти и предположили, что семейство надышалось угарным газом.

«Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, решается вопрос о назначении судебно-медицинских экспертиз», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Областная прокуратура взяла расследование на контроль. И начала проверку в отношении кинешемского филиала АО «Газпром газораспределение Иваново». Сотрудники оценят, как соблюдалось законодательство при обслуживании газового оборудования.

Ранее под Воронежем трое пожилых родственников погибли от отравления угарным газом. СКР и прокуратура выясняют обстоятельства случившегося.

Кинешма, Наталья Рязанова

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