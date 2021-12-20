Три пенсионера отравились угарным газом под Воронежем

Следственный комитет расследует смерть трех человек в селе Фабрицкое Воронежской области. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

19 декабря в частном доме нашли тела двух женщин и мужчины. Эксперты установили, что обе женщины 69 лет и 61 года, а также 66-летний мужчина отравились угарным газом.

«Будет принят комплекс мер для установления причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, а также на установление лица, чьи действия (бездействия) повлекли смерть погибших», – пояснили в СКР.

Ранее в Махачкале трое детей и один взрослый попали в больницу из-за отравления угарным газом. В Якутии десять человек попали в реанимацию с отравлением угарным газом. Они надышались выхлопными газами от бензогенератора, который работал из-за отключения электричества.

Воронеж, Наталья Рязанова

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