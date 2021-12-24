Возбуждено дело из-за массового отравления брянских школьников

Следователи возбудили уголовное дело в связи с массовым отравлением школьников в Гордеевском районе Брянской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным областной прокуратуры, накануне за медпомощью обратились 30 учеников 1-4 классов с признаками острого гастроэнтероколита. Госпитализация детям не понадобилась, они отпущены домой с назначением лечения.

По факту отравления учащихся возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Работа школы приостановлена. Специалисты Роспотребнадзора выясняют причину отравления, специалисты отобрали пробы для проведения исследований.

Региональная прокуратура проводит проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учеников Гордеевской средней школы.

Напомним, в Туве 116 воспитанников кадетского корпуса отравились капустным салатом. Все они были госпитализированы. Специалисты Роспотребндзора обнаружили в салате золотистый стафилококк.

Брянск, Наталья Петрова

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