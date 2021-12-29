В Подмосковье школьник замерз насмерть по пути в школу

Тело пропавшего школьника нашли через сутки в придорожной канаве в подмосковной Дубне. Утром он ушел в школу, но до учебного заведения так и не добрался.

27 декабря 11-летний мальчик ушел из дома в школу, а вечером его мать заявила о пропаже ребенка. По данным «Вести.ру», мальчик учился в школе для детей с ограниченными возможностями. Он сел не на тот автобус, а поехать по правильному маршруту уже не смог: не было денег на проезд. Ребенок решил добираться до школы пешком.

«Выйдя на остановке, он проследовал в район Левого берега г. Дубны. Ни в школу, ни домой мальчик не пришел. В ходе поисков тело ребенка без видимых следов насильственной смерти было обнаружено вблизи реки Южная Канава», – рассказали в Следственном комитете.

Предварительно эксперт назвал причиной смерти обморожение. СКР и прокуратура Подмосковья начали проверку обстоятельств случившегося.

«Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», – пояснили в прокуратуре.

Напомним, двое мужчин погибли на популярном туристическом маршруте в Приморье. Оба погибли от переохлаждения недалеко от автодороги.

Дубна, Наталья Рязанова

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