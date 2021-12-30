Россиян предупредили о новогодних схемах мошенничества

Мошенники активизировали свою деятельность под Новый год, пользуясь верой россиян в приятные сюрпризы. Злоумышленники выманивают персональные данные, прикрываясь вручением призов и подарочных подписок, рассказал директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин.

Мошенники массово рассылают через соцсети ссылки на поддельные банковские сайты. Там граждан просят ввести номер карты, мобильного телефона и одноразовый пароль якобы для получения подарка. Но вместо приза россиян может ожидать списание денег со счета.

Также популярна схема рассылки от имени банка сообщений в мессенджерах об оплате различных подписок с банковской карты. Чтобы отменить мнимый платеж россиян просят назвать данные с карты и проверочный код из СМС. Павлунин напомнил, что настоящие банки не сообщают об операциях по карте через мессенджеры, пишут «Известия».

В период годовых премий часто используется и схема прямого выманивания денег у граждан. Мошенники убеждают россиян перевести деньги на счет брокера, чтобы сделать выгодные инвестиции. Но средства попадают на карту или электронный кошелек злоумышленника.

Напомним, перед Новым годом активизировались мошенники, которые обманывают пожилых людей рассказами о новых социальных программах. Под этим предлогом злоумышленники проникают в дома пенсионеров и похищают ценности и деньги.

Москва, Наталья Рязанова

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