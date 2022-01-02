Страшная авария в Рязанской области: автобус врезался в опору моста, есть жертвы

Сегодня утром в Рязанской области произошла крупная авария с участием междугороднего пассажирского автобуса, в результате которой пять человек погибли и еще 12 – были госпитализированы. ДТП случилось на 277 км трассы Р-22 Скопинского района.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, авария произошла сегодня примерно в 5:45 вблизи села Вослебово. Рейсовый автобус передвигался через Рязанскую область транзитом по маршруту «Москва – Астрахань» в направлении Астрахани. По предварительной информации, автобус «Неоплан» совершил наезд на опору железнодорожного моста.

В результате ДТП погибли 5 человек, среди которых 47-летний водитель автобуса. 21 человек, среди которых двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Всего в автобусе находилось 49 пассажиров.

Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России «Скопинский» по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Проводится расследование.

Рязань, Светлана Антонова

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