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Среда, 5 января 2022, 18:05 мск

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На трассе «Дон» в Тульской области столкнулись 40 автомобилей

Фото: телеграм-канал МЧС РФ

В Тульской области на федеральной трассе М-4 «Дон» столкнулись более 40 автомобилей. В результате массового ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Авария случилась около 13:00 на 217-м км автодороги. По предварительным данным, у пострадавших нет тяжелых травм.

По информации пресс-службы госкомпании «Автодор», автомобили столкнулись в результате нескольких ДТП. Сначала в аварию попали две легковушки, следовавшие в сторону Москвы. За ними ехал грузовик, водитель которого экстренно затормозил, но не смог избежать столкновения. Большегруз перекрыл проезжую часть, после чего произошла еще серия ДТП. На данный момент направление в сторону Москвы перекрыто.

В Тульской области сейчас сильная метель.

Тула, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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