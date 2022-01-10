Новосибирский СКР ищет родителей оставленного на морозе младенца

Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. Новорожденную девочку нашли в картонной коробке на обочине дороги.

Вечером 7 января подростки нашли коробку на обочине дороги около села Сосновка под городом Обь. Из коробки слышался писк, и ребята решили, что внутри щенки, но там оказался завернутый в одеяло младенец. Поймать попутку и попросить помощи не удалось, и подростки отнесли находку в село, откуда девочку доставили в больницу.

Врачи заверили, что малышка не получила травм и не пострадала от мороза. Пока она остается в больнице. Полиция и следователи ищут родителей девочки, которых подозревают в покушении на убийство.

«В настоящее время жизни и здоровью малолетнего ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело», – пояснили в управлении СКР по региону.

Напомним, 22 декабря в овраге около саратовского села нашли двух детей пяти и восьми лет в бессознательном состоянии. СКР подозревает их мать в попытке убийства.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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