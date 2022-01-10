В Саратове экс-сотрудник полиции отправится в колонию за насилие над задержанной

Суд в Саратове приговорил бывшего полицейского к шести годам в колонии за побои и изнасилование задержанной. Экс-сотрудник МВД схватил 18-летнюю девушку из-за конфликта с женой своего знакомого.

Обвинение доказало, что в ночь на 20 июля полицейский привез в отдел девушку и запер в комнате отдыха. Оказалось, задержание было просьбой знакомого, чья супруга конфликтовала с девушкой. Бывший сотрудник МВД избил незаконно задержанную и изнасиловал.

Оказавшись на свободе, девушка написала на обидчика заявление. Полицейского уволили, а его действия стали основанием для уголовного дела.

«Приговором назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года», – рассказали в управлении Следственного комитета по Саратовской области.

Напомним, в Оренбурге трех полицейских задержал за превышение должностных полномочий. Они издевательствами и побоями пытались добыть признание в краже.

Саратов, Наталья Рязанова

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