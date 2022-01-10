СКР задержал двух подозреваемых в похищении ребенка во Владивостоке

Правоохранители во Владивостоке задержали двух подозреваемых в попытке похитить шестилетнего мальчика. Неизвестные едва не увезли ребенка от подъезда дома, где он жил.

Инцидент случился около 17:45 часов 9 декабря. Четверо мужчин схватили дошкольника у подъезда многоквартирного дома и потащили в сторону. Старший брат мальчика выбежал на крики и увидел, что прохожий забрал ребенка у группы мужчин.

«Их было четыре человека. Тащили от подъезда в сторону магазина. Я не знаю, куда они хотели утащить сына. Спасибо нашему участковому, который организовал задержание», – рассказала мать ребенка в беседе с VL.ru.

По ее словам, напавшие на дошкольника – уроженцы одной из среднеазиатских стран. Задержанные отрицают, что пытались похитить мальчика. Следственный комитет проверяет обстоятельства случившегося. Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

«Организована доследственная проверка по признакам преступления «похищение человека». Причастные к происшествию лица установлены и доставлены для опроса в следственные органы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в СКР по Приморскому краю.

Как сообщал «Новый День», двое мужчин похитили и убили пятилетнюю девочку в Костроме. Подозреваемые задержаны и дают признательные показания.

Владивосток, Наталья Рязанова

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