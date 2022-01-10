Врио главы Владимирской области заболел Covid-19 после прививки

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заразился коронавирусом. Глава региона некоторое время будет вести дела удаленно.

Александр Авдеев рассказал, что симптомы появились в конце новогодних каникул.

«Почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР – получил положительный тест на Covid-19. Болезнь протекает без осложнений. Эту неделю буду работать удаленно», – написал политик на своей странице в соцсети.

Глава региона призвал владимирцев привиться от коронавируса, от которого «никто не застрахован». Ранее Александр Авдеев писал, что вакцинировался от Covid-19.

Владимир, Наталья Рязанова

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