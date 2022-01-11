На Сахалине человек погиб при взрыве газа

Один человек погиб в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске. Пожарные эвакуировали из здания пятерых взрослых и ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС.

Взрыв случился сразу после полудня по местному времени в квартире на первом этаже. Взрывом выбило дверь на площадку и окна, начался пожар. За час пожарные полностью справились с огнем, но хозяин квартиры погиб.

«По предварительной версии, причиной возникновения пожара могло стать неосторожное обращение с баллоном газа, предназначенного для бытовых целей. Назначены судебные экспертизы», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На месте происшествия работают криминалисты, туда выехал прокурор Южно-Сахалинска для оценки ситуации.

Напомним, ребенок и двое взрослых пострадали при взрыве газа в дагестанском Каспийске. Пострадавших с ожогами доставили в больницу, начато расследование.

Южно-Сахалинск, Наталья Рязанова

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