СКР в Братске расследует смерть школьницы из-за врачебной ошибки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы в Братске Иркутской области. Проверки начались после сообщений в соцсетях, что скорая ехала к девочке с инсультом 48 минут.

«10 января возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Следователи допрашивают медперсонал, свидетелей произошедшего. Изъята медицинская документация», – рассказали в управлении СКР по региону во вторник.

Прокуратура проверяет стандарты оказания скорой медицинской помощи, своевременности прибытия на вызов. Сотрудники также поставили на контроль процесс проверки обстоятельств смерти ребенка со стороны областного Минздрава.

Напомним, ведомство инициировало служебную проверку после волны возмущенных отзывов в соцсетях. В СКР подтвердили, что 4 декабря бригада скорой помощи доставила 14-летнюю жительницу Братска в больницу без сознания. На следующий день девочке сделали операцию, но она оставалась в коме до 16 декабря, когда сердце остановилось, и школьница умерла.

Очевидцы рассказали, что скорая добиралась до пациентки 48 минут. А диспетчер службы спасения предположила, что судороги и рвоту могли спровоцировать прием наркотиков или ранняя беременность.

Братск, Наталья Рязанова

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