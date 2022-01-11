В Бурятии два человека умерли после отравления паленым алкоголем

Следственные органы в Бурятии выясняют обстоятельства смертельного отравления двух местных жителей неизвестной спиртосодержащей жидкостью. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух лиц), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, 10 января в Республиканскую клиническую больницу поступили 6 жителей поселка Тапхар Иволгинского района в возрасте от 33 до 46 лет с диагнозом «последствия токсического действия неизвестных веществ» и «последствия токсического воздействия этанолом. Тяжелой степени». Двое пациентов вскоре скончались.

Как выяснили следователи, отравившиеся употребляли спиртосодержащую жидкость 9 и 10 января. Компания из 8 человек выпивала в квартире одного из них, позже шестеро были госпитализированы, двое других отказались ехать в больницу.

В ходе осмотра квартиры найдены и изъяты семь пустых бутылок из-под водки различных марок, пустая стеклянная банка и стакан. Проверка пустых бутылок показала, что они содержали сертифицированную алкогольную продукцию, которая была приобретена в разных магазинах в период с 30 декабря по 9 января.

Родственник одного из погибших мужчин сообщил, что в банке находилась прозрачная жидкость, которую также употребляли пострадавшие. «При этом хозяин квартиры сообщил свидетелю, что данная жидкость является спиртом, который ему передали знакомые», – отметили в СКР. В настоящее время следователи выясняют, откуда разошелся смертельно опасный суррогат.

Как сообщал «Новый День», в новогодние праздники в Тюмени 9 человек погибли после употребления паленого алкоголя. Суд арестовал 11 подозреваемых в торговле контрафактным спиртным.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

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