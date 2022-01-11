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Вторник, 11 января 2022, 15:46 мск

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В Латвии двух человек задержали по подозрению в работе на разведку России

Спецслужбы Латвии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу российской разведки.

По данным Службы государственной безопасности, подозреваемые на протяжении многих лет передавали российской военной разведке информацию о вооруженных силах Латвии, оборонных закупках и контингенте НАТО на территории республики. Встречи проходили на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ЛЕТА. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание прошло еще в 2021 году, но известно о нем стало только сейчас.

Отмечается, что Служба госбезопасности Латвии 30 декабря прошлого года передала в прокуратуру материалы одного уголовного дела с просьбой возбудить уголовное преследование в отношении подозревамого.

Ранее сообщалось, что экс-главу военной разведки Дании Ларса Финдсена подозревают в слежке за гражданами без веских на то причин. Точные обвинения в отношении Финдсена не разглашаются. Суд на заседании 9 января отправил фигуранта под стражу.

Рига, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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