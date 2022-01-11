Мосгорсуд и еще 12 столичных судов эвакуируют из-за угроз взрывов

Мосгорсуд и еще 12 райсудов столицы эвакуируют после анонимных сообщений о заложенных бомбах.

Анонимные электронные сообщения об угрозах взрывов, помимо Мосгорсуда, получили Чертановский, Кунцевский, Перовский, Коптевский, Лефортовский, Мещанский, Тверской, Останкинский, Тушинский, Дорогомиловский, Хамовнический и Головинский суды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Заседания в судах приостановлены. Всего из судов были эвакуированы около тысячи человек. Сейчас здания проверяют сотрудники полиции и кинологи с собаками.

Москва, Наталья Петрова

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